Le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2023/2024.

Nel Napoli rientra Osimhen, mentre l’Atalanta punta a recuperare Koopmeiners e De Ketelaere.

Juve senza Milik (infortunato) e Vlahovic (squalificato): Kean più di Yildiz per affiancare Chiesa in casa dell’ex Tudor, che dovrebbe ridisegnare la Lazio con la difesa a tre.

Squalificato anche Theo in casa Milan, al pari di Pellegrini per la Roma, che si accinge a ritrovare Dybala in tempo utile per Lecce. Out Sommer nell’Inter: chance per Audero.