Sta per concludersi la Premier League: chi vince il campionato, chi va in Champions, Europa League e Conference, chi scende e chi sale.

Chi succederà al Manchester City nell'albo d'oro della Premier League? Chi si qualificherà in Champions League, in Europa League e in Conference League?

Con il massimo campionato inglese ormai entrato nel rettilineo finale, è già tempo di tirare le somme sia nelle zone alte che in quelle meno nobili della classifica.

Di seguito tutti i verdetti della Premier League 2023/2024.