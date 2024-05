I rosanero giocano in casa contro la Sampdoria il turno preliminare dei playoff di Serie B: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I playoff di Serie B si aprono al Renzo Barbera di Palermo, dove i rosanero affrontano la Sampdoria in gara unica.

Il Palermo, che ha chiuso la stagione regolare al sesto posto, gioca in casa grazie al miglior piazzamento in classifica rispetto alla Sampdoria che si è piazzata settima.

In caso di parità al 90' si giocheranno i tempi supplementari, ma in caso di ulteriore parità accederebbe in semifinale la squadra che è arrivata davanti in classifica nella stagione regolare, ovvero il Palermo. La vincente di questa sfida affronterà il Venezia.

In questa pagina tutto su Palermo-Sampdoria: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.