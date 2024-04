Pioli contro Inzaghi, umori diversi: differenza sostanziale alla vigilia del Derby Milan-Inter

Uno dimesso, l'altro spavaldo: i due tecnici segnano la differenza di condizione mentale tra le due formazioni.

In un certo senso, ha ragione Giuseppe Marotta che, in piena Design Week, per le vie del centro di Milano, si è lasciato andare a una netta e semplice riflessione: "Non è solo un Derby". Non può esserlo.

Perché Milan e Inter si giocano di più, in maniera differente: per i rossoneri vuol dire non permettere ai nerazzurri di vincere lo Scudetto, e di cucire la seconda stella sulla maglia. Viceversa, per la formazione di Simone Inzaghi vuol dire l'esatto contrario, e in più la possibilità di riscrivere la storia di un confronto centenerario.

Per la serie che se l'Inter dovesse vincere il Tricolore contro il Milan, in un San Siro rossonero, rivoluzionerebbe in maniera netta gli equilibri del tifo cittadino: perché nulla, dovesse accadere davvero, sarebbe più lo stesso. E anche dovesse, in futuro, il Milan fare la stessa cosa, non avrebbe lo stesso peso, arrivando "dopo".

Forse è per questo motivo che, anche in conferenza stampa, Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno segnato, inconsapevolmente, la differenza di umore tra le due squadre, alla vigilia della giornata più importante.