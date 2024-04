Stefano Pioli rende omaggio all'Inter e allontana il futuro: "Finiamo bene la stagione, poi si faranno le migliori valutazioni possibili".

Un ko che brucia. Il Milan cade nel derby e consegna lo Scudetto all'Inter, facendo il paio con l'uscita di scena dall'Europa League.

Stefano Pioli mastica amaro per l'epilogo della stagione rossonera, ma prova a ricaricare le pile in vista di un finale in cui l'imperativo è blindare il secondo posto.

L'articolo prosegue qui sotto

Questo quanto dichiarato dal tecnico del Diavolo - che non ha parlato in conferenza - a 'DAZN' dopo la partita.