Perché il 5 maggio non si gioca in Francia: si commemorano le vittime di Bastia-OM nel 1992

Il calcio si ferma, per un giorno. Niente gare professionistiche il 5 maggio in Francia. Per il terzo anno di fila, il pallone non rotola in ricordo delle 19 vittime di Bastia-Marsiglia.

Una tragedia che ha colpito il calcio francese e una pagina nera dello sport del Paese transalpino, che causo morti e oltre 2 mila feriti.