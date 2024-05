Perché Dybala è entrato al 63' di Roma-Genoa ed è stato sostituito al 91': nuovo infortunio o scelta tecnica?

Inserito a mezz'ora dalla fine, l'argentino è stato tolto da De Rossi prima del fischio finale: è uscito dal campo scuro in volto.

Che Paulo Dybala non stia vivendo un periodo individualmente esaltante, non ci sono dubbi. Colpa dei soliti problemi muscolari, una costante nella sua carriera. Guai fisici che lo hanno costretto a scendere in campo col contagocce nel finale di stagione.

Una situazione che si è trascinata anche nella sfida contro il Genoa, che grazie a un colpo di testa vincente di Romelu Lukaku ha permesso alla Roma - in 10 uomini - di imporsi per 1-0: i giallorossi sono certi di arrivare sesti e sognano il ritorno in Champions League, ma la notte di Dybala non è stata di quelle da ricordare.

L'ex bianconero è infatti partito dalla panchina, è entrato in campo durante la ripresa nel tentativo di produrre il massimo sforzo alla caccia del goal vittoria, infine è stato richiamato in panchina da De Rossi prima del triplice fischio finale.