Percassi annuncia la decisione dell'Atalanta: "Riscatteremo De Ketelaere"

Parla il presidente dell'Atalanta: "Gasperini? Se vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Due finali? Impensabile, un sogno".

Una notte magica. L’Atalanta stacca per la prima volta il pass per una finale europea e lo fa calando il tris al Marsiglia al Gewiss Stadium, in una serata che già rappresenta una pagina di storia per il club orobico e per la città di Bergamo.

Al fischio finale è scattata la festa, sia nello stadio con i giocatori e lo staff a cantare con i tifosi, che per le vie della città, con caroselli di auto e moto, tutti a tinte nerazzurre.

“È stato incredibile: i bergamaschi sono impazziti dalla gioia, era un risultato impensabile all’inizio. Ora ci prepariamo al futuro. A inizio anno puntiamo sempre a salvarci. Questa è una storia inimmaginabile”.

Un emozionantissimo Antonio Percassi, presidente della Dea, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo contro il Marsiglia che vale la qualificazione all’ultimo atto di Europa League, in programma a Dublino il prossimo 22 maggio.

L’Atalanta si giocherà in dieci giorni non solo l’accesso alla prossima Champions League, ma anche due trofei, in una stagione che può trasformarsi in qualcosa di unico per la società di Percassi.

Il numero uno nerazzurro ha affrontato tanti temi, tra cui il futuro di Gasperini, ed ha annunciato la decisione finale del club su Charles De Ketelaere, in prestito con diritto di riscatto dal Milan.