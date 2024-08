Pepe si ritira dal calcio giocato: l'annuncio social dell'ex Real Madrid e Porto

Il portoghese, recordman agli Europei, ha annunciato il ritiro all'età di 41 anni: in carriera ha giocato 878 partite e vinto 34 trofei.

878 partite, 34 trofei e uno dei migliori difensori in circolazione per anni. Képler Laveran Lima Ferreira, conosciuto come Pepe, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 41 anni.

L’ex difensore del Real Madrid e capitano del Porto ha comunicato attraverso i social la decisione di lasciare il calcio giocato e appendere gli scarpini al chiodo.

Nonostante una forma invidiabile, mostrata a più riprese in occasione dell’ultimo Europeo in Germania in cui ha recitato un ruolo di protagonista nel suo Portogallo, il classe 1983 ha deciso di termina la sua carriera da calciatore e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

“Grazie!”.

Il portoghese ci ha tenuto a ringraziare tutti con un video pubblicato sui social, al termine di una carriera lunga oltre 20 anni nel calcio professionistico.