Pavard e i francesi del Milan: "Li avevo stuzzicati dicendo che saremmo diventati campioni"

Il difensore dell'Inter si gode lo Scudetto: "I francesi del Milan? Siamo amici, ma il derby è il derby".

Obiettivo raggiunto al primo tentativo per Benjamin Pavard, laureatosi campione d'Italia con l'Inter subito dopo l'addio al Bayern Monaco: un trionfo dal sapore speciale, arrivato nel derby contro il Milan che ha regalato la seconda stella ai nerazzurri.

Una gioia immensa per il francese, che in quel di Milano non è l'unico transalpino: il grosso della rappresentanza bleu si trova sulla sponda rossonera del Naviglio, ancora scottata per aver assistito in presa diretta allo Scudetto dei rivali.

Proprio degli sfottò pre-derby con i connazionali ha parlato Pavard nell'intervista concessa a 'la Repubblica', dove si è soffermato anche su Inzaghi e sulla scelta di lasciare Monaco di Baviera per dare inizio a una nuova esperienza di vita.