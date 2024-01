Pavard a GOAL: “Voglio vincere ancora con l’Inter, gioco a calcio per questo”

Protagonista nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh con l’assist decisivo a Lautaro, il difensore dell’Inter ha parlato in esclusiva a GOAL.

L'Inter conquista il quinto trofeo dell'era Inzaghi e la terza Supercoppa Italiana di fila, la seconda in terra saudita dopo il successo di gennaio 2023 contro il Milan nel derby di Milano.

Il day after è dolcissimo per Benjamin Pavard. Il difensore francese ha alzato ieri sera a Riyadh, in Arabia Saudita, il suo primo trofeo da calciatore dell’Inter.

Un titolo su cui c’è anche il suo zampino, con l’assist al bacio per Lautaro Martinez al minuto 91 nell’azione del goal che ha deciso la finale contro il Napoli.

Il calciatore nerazzurro non vuole certamente fermarsi qui, come ha svelato nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di GOAL.