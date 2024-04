Paura per Beto in Everton-Nottingham: maschera d'ossigeno e uscita in barella

L'attaccante dell'Everton è caduto a terra dopo un contrasto aereo: necessario l'ingresso in campo della barella e dell'ossigeno.

Tanta paura nel corso del secondo tempo di Everton-Nottingham Forest, match cruciale per il discorso salvezza in Premier League: il lato tecnico è stato però sovrastato da quello umano, relativamente alle condizioni di Beto.

L'ex Udinese, attualmente in forza ai 'Toffees', ha perso i sensi in seguito a un contrasto aereo con l'avversario Gibbs-White.

Il portoghese è stato immediatamente soccorso e ha lasciato il terreno di gioco in barella per dirigersi, a scopo precauzionale, in ospedale.