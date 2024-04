Passato al Torino e presente alla Juve, Gatti: “Sto convertendo la famiglia, voglio Champions e Coppa Italia”

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, in un’intervista a Tuttosport spiega: “Sono grato ad Allegri, mi ha fatto crescere”.

E’ una vigilia ovviamente speciale quella che si sta vivendo in casa Juventus.

La compagine bianconera, dopo aver interrotto il lungo digiuno da vittorie in campionato, sabato tornerà in campo per una sfida che ha da sempre un sapore diverso da tutte le altre: il Derby della Mole.

La Vecchia Signora affronterà il Torino sapendo che i granata andranno alla ricerca di un successo che inseguono dal 2015, oltre che di punti che consentano loro di continuare a sognare una qualificazione europea.

Chi conosce bene il mondo Toro è Federico Gatti, un giocatore che è cresciuto calcisticamente proprio nel Torino e che oggi, dopo una lunga gavetta iniziata in Promozione e continuata in Eccellenza, Serie D, Serie C, Serie B ed finalmente in Serie A, è diventato un pilastro della retroguardia bianconera.

Gatti, in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, ha spiegato come sta vivendo questo momento.