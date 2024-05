Parma a un passo dal sogno: il ritorno in Serie A può essere ufficiale già oggi

La squadra di Pecchia è vicina a festeggiare il ritorno nella massima serie dopo tre anni: cosa serve per festeggiare la promozione.

La stagione regolare di Serie B è quasi giunta al termine e cresce l'attesa per conoscere i verdetti più importanti: in primis i nomi delle due squadre che saranno promosse direttamente in A senza passare dai playoff.

Un'eventualità sempre più concreta per il Parma, leader della classifica a tre giornate dal termine: per la festa manca ormai pochissimo, coi ducali pronti a riabbracciare il massimo campionato dopo un 'purgatorio' durato tre stagioni.

Ma cosa serve al Parma per l'aritmetica promozione in Serie A?