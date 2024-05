Si ferma Osimhen: infortunio muscolare, non si è allenato. I suoi tempi di recupero

Il nigeriano non ha partecipato all'allenamento mattutino: è da considerare in dubbio per l'anticipo di venerdì contro la Fiorentina.

Due partite ancora e la disgraziata stagione del Napoli arriverà alla conclusione. Intanto, due giorni dopo l'ennesima sconfitta interna contro il Bologna, c'è ancora tempo per registrare gli ultimi infortuni nella rosa azzurra. Si è fermato Victor Osimhen, ad esempio. E questa è la notizia più importante del comunicato emesso dal Napoli al termine dell'allenamento di questa mattina, nel quale viene offerto un aggiornamento anche sulle condizioni di Zielinski. Non è al meglio neppure Mazzocchi, così come Lindstrom, che non si è potuto allenare assieme ai compagni. L'articolo prosegue qui sotto