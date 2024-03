Tra i candidati anche il presidente della Roma, Friedkin: dove vedere la cerimonia degli Oscar 2024 in diretta tv e streaming in chiaro.

Il mese della cerimonia degli Oscar 2024 è finalmente arrivato. Nella notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo è infatti previsto la premiazione cinematografica più importante al mondo.

A Los Angeles in scena il red carpet con tutte le personalità di Hollywood, candidati agli Oscar 2024 e non, previsto come di consueto prima della cerimonia vera e propria in cui tra spettacolo e gag verranno assegnati i premi più importanti della stagione cinematografica.

Grande attesa anche in Italia per gli Oscar 2024, per cui è candidato anche Dan Friedkin, presidente della Roma: in questa pagina tutte le info su dove vederli in diretta tv e streaming.