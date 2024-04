Olympiacos-Milan LIVE! Aggiornamenti, formazioni e dove vedere la finale di Youth League in tv e streaming

Milan all'appuntamento con la storia: contro l'Olympiacos può arrivare la prima Youth League della storia rossonera. Aggiornamenti e risultato.

Non solo il derby di Milano contro l’Inter. Il Milan oggi vivrà l’emozione della finale di Youth League. La Primavera rossonera, guidata da Ignazio Abate, se la vedrà con i pari età dell’Olympiacos al Colovray Sports Centre di Nyon nell’ultimo atto della competizione.

La formazione greca ha superato il Nantes ai calci di rigore in semifinale, conquistando il terzo successo dagli undici metri. La squadra guidata da Sotiris Sylaidopoulos aveva già eliminato due italiane in questa edizione: il Lecce e l’Inter. Dall’altra parte, il Diavolo ha conquistato il primo posto nel girone con Borussia Dortmund, Newcastle e PSG, prima di battere Braga, Real Madrid e il Porto, venerdì scorso nella Final Four.

Nella scorsa edizione fu l’AZ Alkmaar a imporsi vincendo la finale di Youth League con un netto 5-0 sull’Hajduk Spalato, che in semifinale aveva superato proprio il Milan.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla finale della Youth League 2023/24: risultato e momenti salienti della sfida.