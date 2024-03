Olimpiadi 2024 calcio, partite, calendario, gironi e tabellone: tutto il percorso del torneo maschile e femminile verso l'oro

A Parigi si disputano i Giochi Olimpici del 2024. Come di consueto presenti anche i tornei calcistici maschile e femminile, senza l'Italia.

L'Italia calcistica non gioca le Olimpiadi, ancora una volta. Anche nell'edizione 2024 a Parigi, Francia, i Giochi Olimpici non vedono la selezione azzurra, nè maschile nè femminile, tra quelle in campo per provare a conquistare l'ambita medaglia d'oro.

L'Under 21 maschile non è riuscita a farsi strada nell'ultimo torneo di categoria al pari della squadra femminile. Un deja-vù per lil movimento giovanile dell'Italia, considerando il mancato accesso ai Giochi del 2021 (in Giappone).

Parteciperanno alle Olimpiadi calcistiche maschili e femminili però le solite note, le grandi favorite. L'Italia maschile calcistica non è ai Giochi dal 2008, mentre quella femminile non ha mai ottenuto una qualificazione al torneo. Il sorteggio del 20 marzo 2024 ha portato alla definizione dei gironi.