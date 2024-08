La Juventus Next Gen cambia stadio di casa, dove giocherà la seconda squadra bianconera allenata da Montero.

Nuova casa per la Juventus Next Gen, seconda squadra bianconera inserita nel Girone C della Serie C 2024/25.

Ad annunciare il nome del nuovo stadio in cui giocherà le partite casalinghe la formazione allenata da Paolo Montero è stata la stessa Juventus.

Ma qual è lo stadio di casa della Juventus Next Gen nella stagione 2024/25 e dove si trova?