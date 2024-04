Nuova Juventus a centrocampo: idea Ugarte, rispunta Samardzic ed è pronto il cambio di modulo

I bianconeri vogliono rafforzare il reparto centrale in vista del prossimo anno: non c'è solo Koopmeiners. Si va verso l'abbandono della difesa a 3.

Il centrocampo, quel benedetto reparto sul quale intervenire. Se ne parla da anni, ormai. Tanto che la Juventus pare aver deciso di metter mano proprio lì a luglio, alla riapertura del mercato estivo, per puntellare al meglio una rosa che - a meno di disastri - tornerà a disputare la Champions League.

Il nome forte resta sempre quello di Teun Koopmeiners, e guardando alle prestazioni dell'olandese dell'Atalanta si capisce bene il perché. Ma nel calderone c'è altro. Molto altro. A partire da Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del PSG, che secondo l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' è la nuova idea bianconera per la mediana.

Ma Ugarte non è l'unico profilo entrato nel radar della Juventus in vista della prossima stagione. I nomi sono parecchi e variegati: occhio anche al ritorno di fiamma per Lazar Samardzic, ad esempio. Il tutto nel contesto di un possibile cambio non solo di allenatore, ma anche di modulo.