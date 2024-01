Nek e l'inno NeroVerdi: "Nasce dall'amore per il Sassuolo"

Nek, in gara a Sanremo 2024 con Renga, è grande tifoso del Sassuolo per cui ha scritto anche l'inno ufficiale: "Voglio sorprendere come i calciatori".

Al Festival di Sanremo 2024 ci sarà anche Nek, cantante che gareggerà insieme a Francesco Renga e che ha un grande legame, anche musicale, con il calcio. Filippo Neviani - questo il vero nome dell'artista 52enne - è da sempre un grande tifoso del Sassuolo, squadra del paese in cui è nato e cresciuto e che ha accompagnato in Serie A da protagonista scrivendo e cantando l'inno ufficiale del club: "NeroVerdi, siamo forti, siamo noi", recita la canzone che ancora oggi potete ascoltare nel pre partita del Mapei Stadium. L'articolo prosegue qui sotto