Napoli-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli ospita il Lecce nel 38° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

L’ultima sfida della stagione da vivere con obiettivi e sensazioni diverse. Napoli e Lecce chiudono il loro campionato affrontandosi nel 38° turno di Serie A.

Una partita che mette in palio punti importanti soprattutto per la compagine partenopea che, protagonista di un’annata estremamente deludente nella quale non ha mai dato l’impressione di poter difendere lo storico Scudetto conquistato nel 2023, può ancora provare a dire la sua in ottica europea.

Gli uomini di Calzona, che si presentano ai blocchi di partenza del turno da decima forza del campionato e desiderosi di tornare a quella vittoria che manca ormai da inizio aprile (4 punti nelle ultime 6 uscite), possono puntare a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Conference League, ma per farlo dovranno prima di tutto vincere la loro ultima gara interna.

Umore totalmente opposto per il Lecce che, viceversa, dopo aver ottenuto la matematica salvezza, al campionato non ha più nulla da chiedere. I salentini sono reduci da due sconfitte consecutive totalmente indolore, visto che sono stati in grado di garantirsi la permanenza in massima serie con ampio anticipo.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.