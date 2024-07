Napoli in Coppa Italia, quando gioca ad agosto 2024 e chi affronta se passa il turno in gara unica

A differenza delle altre big, il Napoli scende in campo già ad agosto per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 24/25.

Decima nell'ultimo campionato di Serie A, il Napoli scenderà in campo prima di tutte le altre grandi nella Coppa Italia 2024/2025. Per la squadra partenopea, infatti, ci saranno i 32esimi di finale, proprio in virtù della posizione della passata stagione.

Le altre big, invece, giocheranno direttamente gli ottavi, mentre il Napoli dovrà superare due turni per poter entrare nella stessa fase delle grandi.

L'esordio di Antonio Conte sulla panchina del club partenopeo non sarà dunque in Serie A, ma bensì in Coppa Italia.