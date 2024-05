Napoli in Conference League se: cosa deve succedere nel 2024 e come funziona con l'ottavo posto

Il Napoli di Calzona è fuori da Champions ed Europa League, ma è ancora in corsa per un posto nella prossima Conference League 24/25.

Stagione disastrosa quella 2023/2024 per il Napoli (ex) Campione d'Italia. Dopo il vinto titolo nell'ultima annata di Spalletti, la squadra partenopea non è riuscita ad ottenere una qualificazione a Champions ed Europa League, venendo eliminata da ogni competizione nel corso dell'annata.

L'ultima opportunità per salvare un minimo la stagione è quella di qualificarsi alla Conference League 2024/2025, così da poter partecipare ad un torneo europeao anche nella prossima annata.

Ultime chances per il Napoli di Calzona, appeso alle partite finali di Serie A, e non solo, per poter tornare in Europa e partecipare per la prima volta alla Conference League.