Uscita coraggiosa di Szczesny su Ikwuemesi, lanciato a rete: l'arbitro Santoro fa cenno che non è rigore.

Partita importante per la Juventus, a caccia dell'aritmetica qualificazione in Champions League contro una Salernitana già ampiamente retrocessa in Serie B.

Gara diretta da Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato in sala VAR da Mazzoleni e Nasca.

Di seguito gli episodi da moviola del match dell'Allianz Stadium.