Mourinho sa già dove allenerà in futuro: "Ho rifiutato due volte, la terza accetterò"

L'ex allenatore giallorosso parla del doppio approdo mancato al Portogallo: "Ho deciso di rimanere a Roma e credo di avere fatto un errore".

Quattro mesi circa dopo il suo esonero da parte della Roma, José Mourinho non ha ancora una panchina dove sedersi. E dire che le proposte non gli sono mai mancate, anche ai tempi in cui era l'allenatore giallorosso.

Quella del Portogallo, ad esempio. La Nazionale portoghese ci aveva provato anni fa e ci ha riprovato negli scorsi mesi, ma in entrambe le occasioni non è riuscita nell'intento di fare di Mourinho il nuovo commissario tecnico.

Di questo, ma anche della difficoltà nel raggiungere due finali europee consecutive con la Roma, ha parlato Mourinho in una chiacchierata con EA Sports Korea.