Mourinho-Roma, taglio netto su Instagram: non c'è più traccia dell'account dopo l'esonero

La Roma segue ancora Mourinho, ma non viceversa. L'account è scomparso: solamente 28 seguiti dal tecnico portoghese.

Per qualcuno non significa niente, ma la realtà del mondo social è ben diversa. Eliminare qualcuno dalla propria lista dei seguiti è sempre una scelta netta, dovuta alle più particolari motivazioni.

Si fa un gran parlare in queste ore, in termini di persone non più seguite, dell'account Instagram di Josè Mourinho, tecnico portoghese esonerato dalla Roma dopo l'altalentante annata di Serie A 2023/2024. Le strade tra giallorossi e Special One si sono separate a metà gennaio, con una decisione societaria che ha portato il tecnico ad eliminare la società dagli account seguiti sul famoso social network.

Mourinho non segue più la Roma su Instagram dopo l'esonero: simbolo di una decisione che ha deluso il portoghese (stato d'animo confermato dal suo agente Mendes), pronto a dare un taglio netto con il passato. Dai 30 following del periodo giallorosso si è passati ai 28 attuali.