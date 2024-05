Monza-Lazio dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Monza ospita la Lazio nel 35° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

La Lazio continua a sperare nella qualificazione alla Champions League 2024/25: il quinto posto della Roma dista quattro lunghezze, svantaggio tutt'altro che incolmabile con ancora quattro partite da disputare in Serie A.

Per i biancocelesti di Tudor c'è l'ostacolo Monza da superare: brianzoli già ampiamente salvi e con l'obiettivo di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Pareggio per 1-1 nel match d'andata disputato all'Olimpico il 23 settembre 2023: al rigore trasformato da Immobile rispose Gagliardini.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Monza-Lazio: dalle formazioni alle info su come guardare la partita in tv e streaming.