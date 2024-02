Milan-Rennes 3-0, cronaca, tabellino e voti: doppietta di Loftus-Cheek e Leao, qualificazione ipotecata per il Diavolo

Il Milan travolge il Rennes nell'andata degli spareggi di Europa League: 3-0 a San Siro, con doppietta di Loftus-Cheek e goal di Leao.

Se qualcuno temeva che il Milan potesse snobbare l'Europa League il primo atto degli spareggi col Rennes ha fugato ogni dubbio: il 3-0 inflitto a francesi a San Siro suona come una dichiarazione d'intenti inequivocabile.

L'approccio della squadra di Pioli alla partita è convinto e autoritario e dopo pochi minuti i rossoneri vanno già vicini al vantaggio: lancio di Kjaer per Leao che scavalca Guela Doué con uno stop di petto a seguire e di destro pizzica la traversa, complice la deviazione di Omari. Il goal arriva alla mezzora con uno degli uomini più in forma, Loftus-Cheek, con un'incornata su un traversone col contagiri di Florenzi. Il Rennes è compatto, frizzante ma troppo leggero in attacco, dove Kalimuendo e Terrier vengono controllati a dovere da Kjaer e Gabbia (ancora una volta impeccabile).

E ad inizio ripresa il Diavolo colpisce ancora, sempre con Loftus-Cheek, che in mischia sugli sviluppi di un corner firma la sesta rete del suo 2024. Il Rennes accusa il colpo e al 52' si trova ad incassare il terzo goal, stavolta firmato da Rafa Leao, che può finalmente lasciarsi andare ad un'esultanza liberatoria.

Forte del 3-0 Pioli può così gestire le energie dei suoi, rilanciare Thiaw dopo il lungo infortunio e guardare con giustificato ottimismo al ritorno in programma tra sette giorni in Bretagna.