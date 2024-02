Milan-Napoli 1-0, cronaca, tabellino e voti: Theo Hernandez imprendibile, rossoneri a -1 dalla Juventus

Il Milan supera 1-0 il Napoli grazie alla rete siglata al 25' da Theo Hernandez, su assist di Leao. Azzurri sempre più lontani dalla zona Champions.

Dopo quasi dieci anni il Milan torna a vincere a San Siro in campionato contro il Napoli, un successo che porta la griffe di uno stratosferico Theo Hernandez, al suo quarto goal stagionale in Serie A.

La gara si sblocca alla mezzora del primo tempo grazie all'imperiosa cavalcata del francese, premiato da Leao con un assist al bacio. Il Napoli, disposto con un prudente 3-5-1-1 e sempre orfano di Osimhen, non ha altre armi che affidarsi all'estro di un Kvaratskhelia che sembra predicare nel deserto.

Al rientro dagli spogliatoi Mazzarri decide allora di cambiare forma alla sua squadra inserendo Politano al posto di Ostigard e tornando al 4-3-3. Ma è il Milan a prendere d'assalto l'area avversaria, sfiorando subito il raddoppio con un destro di Florenzi trattenuto in due tempi da Gollini.

Gli ospiti cercano di alzare i ritmi del fraseggio e i rossoneri (oggi in total black per il lancio della quarta maglia) si affidano al contropiede per provare a chiudere la partita. I cambi nel finale non scuotono il match, con l'unico vero brivido che arriva a tempo scaduto, con la maldestra deviazione di Simic sul proprio palo.

In attesa del Monday Night il Milan si porta a una sola lunghezza dalla Juventus, mentre il Napoli vede allontanarsi ulteriormente il quarto posto.