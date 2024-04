Milan-Inter, rissa nel Derby: tre espulsi e caos prima del fischio finale, la partita dello Scudetto si tinge di rosso

Animi caldi nei minuti finali del Derby che ha consegnato lo Scudetto all'Inter: rosso diretto per Dumfries e Theo Hernandez.

Il Derby dello Scudetto, che ha portato il ventesimo titolo nelle mani dell'Inter, ha visto alcuni momenti di tensione. Dal battibecco tra Mkhitaryan e Adli (quest'ultimo uscito furioso dal terreno di gioco) alle tre espulsioni nei minuti finali.

Dopo il 90', infatti, l'arbitro Colombo ha sventolato il cartellino rosso a Dumfries e Theo Hernandez, entrambi espulsi nel finale del Derby per la rissa scatenatasi sul terreno di gioco di san Siro.

Non solo Theo per il Milan, vista una seconda espulsione da parte dell'arbitro Colombo: anche capitan Calabria ha ricevuto un cartellino rosso, qualche minuto dopo le due espulsioni in contemporanea.