Milan-Genoa è la gara di Gilardino: sfida contro il passato rossonero

Il tecnico del Genoa, fresco di accordo per la permanenza, affronta il suo ex club: tre stagioni in cui si arrampicò fin sul tetto del mondo.

Una salvezza conquistata in netto anticipo rispetto alle previsioni iniziali, quanto basta per certificare l'ottimo lavoro svolto in un anno e mezzo: i meriti di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa sono sotto gli occhi di tutti.

Il tecnico nativo di Biella ha da poco raggiunto un accordo che gli permetterà di proseguire la sua avventura in rossoblù: la prima chance utile per festeggiarlo nel migliore dei modi è la sfida che oggi alle ore 18 lo contrapporrà al 'suo' ex Milan.

Un incrocio dai mille ricordi per Gilardino, che in rossonero rimase per tre stagioni vincendo una Champions League, una Supercoppa europea e un Mondiale per Club.