L'ex dirigente ha accusato la nuova società di avere smantellato la squadra Campione d'Italia: ma cosa è successo davvero?

Il momento non è facile per il Milan che, oltre a dover sistemare le cose in campo, ora deve fare i conti con le stilettate di un grande ex.

Zvonimir Boban infatti è tornato a parlare e lo ha fatto lanciando più di qualche frecciata nei confronti della nuova dirigenza.

In particolare il croato ha accusato la società rossonera di avere "imprudentemente smantellato" la squadra che vinse lo Scudetto nel 2022. Ma è davvero così?