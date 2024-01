Milan-Bologna interrotta, perché? Stop alla partita di San Siro per combattere la discriminazione

Al minuto 16 di Milan-Bologna il match ha subito uno stop programmato in seguito a quanto accaduto nelle ultime settimane con Maignan.

Stop al minuto 16 di Milan-Bologna. 16, come il numero del portiere rossonero Mike Maignan vittima di razzismo nella partita esterna del team Pioli in quel di Udine.

Per questo a San Siro è avvenuta l'interruzione della gara tra Milan e Bologna, per rimanere al fianco di Maignan e dare un messaggio contro la discriminazione di ogni tipo.

Al momento dello stop sul maxi-schermo di San Siro è apparsa una citazione di Martin Luther King, icona del '900 ed attivista politico assassinato a Memphis nell'aprile 1968: "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that". Ovvero, 'la tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo'.