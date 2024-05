Gerard Piqué svela il tentativo dell'Arsenal per Messi avvenuto nel 2003: "Volevano me e Messi, ma per Leo non ci fu alcuna possibilità".

Lionel Messi all'Arsenal fu più di una semplice suggestione. Parliamo di un tentativo andato a vuoto, svelato da Gerard Piqué, che nel podcast 'Euro Leagues' della BBC ha raccontato la voglia dei Gunners di portare la Pulce a Londra. Peccato che però le negoziazioni - imbastite nel 2003 - siano svanite sul nascere, con Messi poi rimasto al Barcellona. L'articolo prosegue qui sotto