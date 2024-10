McTominay e Gilmour giocano 90 minuti in Croazia-Scozia: straordinari per i due centrocampisti del Napoli

I due centrocampisti del Napoli, schierati dall'inizio dal ct Clarke, sono rimasti in campo per tutti i novanta minuti di gioco.

La Croazia ha strappato i tre punti nella sfida valevole per la terza giornata di Nations League contro la Scozia.

Il risultato finale di 2-1 premia infatti i croati, capaci di centrare la seconda vittoria nella rassegna, e complica il percorso della Scozia, giunta alla terza sconfitta consecutiva.

Alla Nazionale guidata da Steve Clarke, non è bastata la presenza dei due centrocampisti del Napoli: Scott McTominay e Billy Gilmour, la cui presenza non è risultata sufficiente per evitare il ko in terra croata.