Da Cristiano Ronaldo a Immobile, Mané vuole lasciare l'Arabia: contatti con il Besiktas

Sadio Mané starebbe pensando di lasciare l'Al Nassr per tornare in Europa dopo solo una stagione. Farà coppia con Immobile?

Non è certo il primo giocatore che dopo solo una stagione in Arabia Saudita vuole tornare in Europa. Sadio Mané, passato dal Bayern Monaco all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2023, sta valutando davvero la possibilità di lasciare il club saudita.

L'ex giocatore del Liverpool non si è trovato alla grande in questa nuova esperienza nonostante i numeri siano dalla sua parte.

Chi ci sta provando concretamente è il Besiktas che avrà tempo fino al 13 settembre per fare nuovi acquisti. Troverebbe Ciro Immobile e non solo, formando un super reparto offensivo.