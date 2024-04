Mancini segna e la squadra non prende più goal: la Roma trascinata dalla difesa

La Roma si riscopre ermetica in un momento in cui gli attaccanti segnano poco: merito anche del grande lavoro di De Rossi.

Sarà solo dopo il triplice fischio dell’ultima partita, che si potrà dare un giudizio complessivo all’annata della Roma, quello che è certo è che la squadra ce la sta mettendo tutta per dare senso ad un finale che, solo fino a pochi mesi fa, si temeva potesse essere molto diverso.

La compagine giallorossa non solo ha ripreso a marciare in campionato inserendosi nuovamente nella corsa che porta ad un pass per la prossima Champions League, ma si sta regalando notti da sogno anche in Europa.

Merito evidentemente del lavoro di De Rossi, della forza di un gruppo parso ad un certo punto quasi sfiduciato e, nelle ultime settimane soprattutto, anche di un reparto difensivo che si è riscoperto ermetico.