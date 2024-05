Manchester United umiliato, poker del Crystal Palace: oggi sarebbe fuori dall'Europa

I Red Devils crollano a Selhurst Park sotto i colpi di Olise e compagni: tredicesima sconfitta in Premier League ed Europa a rischio.

Una crisi senza fine. Fuori dalla zona che vale le coppe europee e la sola finale di FA Cup contro il Manchester City di Pep Guardiola che può salvare la stagione o segnare il crollo definitivo. Il Manchester United sprofonda a Selhurst Park contro un Crystal Palace che cala il poker e umilia i Red Devils di Ten Hag.

Una notte da incubo per Casemiro e compagni, che si sciolgono di fronte ad un Palace che passeggia con due goal per tempo in una sfida in cui era proprio lo United a giocarsi qualcosa, ovvero, la qualificazione in Europa nella prossima stagione, a differenza degli avversario.

Una sconfitta pesante per il Manchester United, che dovrà resettare e presentarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l’Arsenal di Arteta, formazione che si sta giocando il titolo di Premier League con il Manchester City.

L’obiettivo resta la qualificazione in Europa, prima della finale di FA Cup e un derby di Manchester in cui dovranno riscattare la sconfitta di un anno fa, proprio nell’ultimo atto della competizione.