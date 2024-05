Manchester City campione se, basta il pareggio per vincere la Premier League? Contano gli scontri diretti o la differenza reti? Le combinazioni e cosa serve all'Arsenal

La vittoria col Tottenham consente al Manchester City di avere il destino nelle proprie mani: cosa serve alla squadra di Guardiola e all'Arsenal.

La Premier League è arrivata all'atto finale. Domenica 19 maggio si giocherà la trentottesima e ultima giornata del massimo campionato inglese, che lunedì 14 ha vissuto un punto di svolta forse decisivo con la vittoria per 2-0 del Manchester City in casa del Tottenham.

Proprio la formazione di Pep Guardiola, campione in carica, è così balzata in vetta alla classifica da sola: il City ha ora due punti di vantaggio sul secondo posto dell'Arsenal, che nel weekend aveva già vinto la propria partita andando a espugnare il campo del Manchester United.

Manchester City 88

Arsenal 86

Domenica prossima, sia il Manchester City che l'Arsenal chiuderanno il campionato in casa: la squadra di Guardiola ospiterà il West Ham, mentre quella di Arteta se la vedrà con l'Everton. Entrambe le partite cominceranno alle 17 orario italiano. Se i Gunners continuano a sperare in un clamoroso ribaltone, il destino come si può ben capire è completamente nelle mani dei Citizens.

Ma cosa servirà al Manchester City per diventare nuovamente campione d'Inghilterra? E di cosa necessiterà l'Arsenal per operare il sorpasso? Ad Haaland e compagni basta anche un pareggio? Contano gli scontri diretti o la differenza reti? Le combinazioni e il regolamento in vista dell'ultima giornata di Premier League.