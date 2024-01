Manchester City-Burnley e Tottenham-Brentford, dove vedere in diretta tv e streaming le partite del 31 gennaio: canale Sky e NOW

Turno infrasettimanale in Premier, in campo Manchester City e Tottenham per continuare a lottare con Liverpool e Arsenal. In campo anche i Reds.

L'Arsenal ha conquistato i tre punti nella serata di martedì 30 gennaio, ora tocca a Manchester City, Tottenham e Liverpool rispondere. Citizens e Spurs sulla carta favoriti nei rispettivi match del 31, contro Burnley e Brentford, mentre i Reds avranno il Chelsea come avveraria per rimanere in testa alla classifica. Partite importantissime per il proseguo della stagione di Premier, soprattutto considerando le tante squadre in pochi punti: non si può sbagliare, pena il sorpasso o la fuga delle prime della classe. In questa pagina tutte le info su come vedere Manchester City-Burnley e Tottenham-Brentford, piatto forte delle partite nella serata del 31 gennaio 2024. L'articolo prosegue qui sotto Abbonati a SKY Sport Scopri le migliori offerte