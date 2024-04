L'argentino ex Juventus ha accusato dolori al petto ed è stato ricoverato a scopo precauzionale: lo conferma l'Independiente.

Il calcio argentino, e non solo, in apprensione: nella notte, Carlos Tevez è stato ricoverato a Buenos Aires per aver accusato un malore.

A confermare l'accaduto è stato il Club Atletico Independiente, di cui "l'Apache" è allenatore: l'argentino, stando alle ricostruzioni, avrebbe accusato dei dolori al petto.

Nel corso delle prossime ore, comunque, Tevez si sottoporrà a nuovi controlli per fugare qualsiasi dubbio sulle sue condizioni.