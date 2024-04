Maignan e Theo Hernandez possono lasciare il Milan? I francesi chiamati a risolvere il futuro CalciomercatoAC MilanMike MaignanTheo Hernandez

Maignan e Theo Hernandez sono in scadenza nel 2026 e non hanno ancora deciso se rinnovare. Il Milan fissa il prezzo: via per 100 milioni a testa?