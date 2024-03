Infortunio Maignan, cosa si è fatto durante Slavia-Milan e quando rientra: condizioni e tempi di recupero

Maignan è stato sostituito durante Slavia Praga-Milan di Europa League: al suo posto Sportiello per il proseguo della partita.

Mike Maignan abbandona Slavia Praga-Milan per infortunio. Nella prima parte di gara, infatti, il portiere francese è stato costretto al cambio per un colpo subito nei primissimi minuti degli ottavi di Europa League che definiranno la qualificata ai quarti.

Al posto di Maignan, tra l'altro diffidato e a rischio andata dei quarti in caso di giallo e futura qualificazione, è subentrato Sportiello.

Il portiere francese ha inizialmente provato a rimanere in campo, per poi dare forfait qualche minuto dopo. Per Maignan, ora, si apre la questione sulle prossime gare del Milan: infortunio di poco conto o stop per diverse partite?