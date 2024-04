Belga costretto al cambio alla mezz'ora del primo tempo di Roma-Milan: infortunio e sostituzione obbligata con Abraham.

Pessima notizia per la Roma in un primo tempo positivo sotto l'aspetto del risultato: contro il Milan si è fatto male Romelu Lukaku.

Il belga ha lasciato il terreno dell'Olimpico al 29', sostituito da De Rossi con Abraham che ha preso il suo posto in attacco.

Condizioni da valutare per l'ex Inter, soprattutto in vista dei prossimi impegni: a partire dalla sfida di lunedì in programma contro il Bologna.