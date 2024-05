Lozano e Ochoa in MLS? Vicini al San Diego FC CalciomercatoPSV EindhovenSalernitanaSSC Napoli

Hirving Lozano colpo di mercato scelto dal San Diego FC, che nel 2025 sbarcherà in MLS, per dimostrarsi ambizioso. E tra i pali 'all in' su Ochoa.