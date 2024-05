Liverpool-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Liverpool ospita il Tottenham nel 36° turno di Premier League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

Sarà una sfida che vedrà protagoniste due squadre che stanno vivendo momenti complicati, quella che nel 36° turno di Premier League vedrà opposte il Liverpool ed il Tottenham.

Le due compagini si presenteranno all’appuntamento consapevoli del fatto che nelle ultime uscite hanno raccolto pochissimo e che ulteriori passi falsi potrebbero dare ai rispettivi finali di stagione volti inaspettati.

Il Liverpool è incappato in una serie di risultati che si è tradotta nella fine del cammino europeo (per mano dell’Atalanta) nonostante i galloni di grande favorito per la vittoria finale dell’Europa League, poi nella brusca frenata che l’ha costretto a rinunciare (o quasi) al sogno di laurearsi campione d’Inghilterra.

Per i Reds sono 75 i punti in classifica (uno solo dei quali totalizzato nelle ultime due uscite), ovvero cinque in meno rispetto alla capolista Arsenal quando mancano tre partite alla fine della Premier League.

Sessanta sono invece i punti di un Tottenham che è reduce da tre sconfitte consecutive e che in classifica ha visto scappare via l’Aston Villa (che ha una partita in più), ovvero la più diretta concorrente per un pass per la prossima Champions League, a +7.

Gli Spurs di gare ne hanno giocate 34 nel torneo (recupereranno con il Manchester City a metà maggio) e non possono più permettersi passi falsi.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.