Liverpool-Atalanta 0-3, cronaca, tabellino e voti: doppietta di Scamacca, impresa ad Anfield

Clamorosa vittoria dell'Atalanta che batte il Liverpool con una doppietta di Scamacca e la rete di Pasalic, semifinale di Europa League più vicina.

Una serata storica per l'Atalanta, che espugna Anfield battendo il Liverpool 0-3 nell'andata dei quarti di Europa League. Decisiva la doppietta di uno scatenato Scamacca, che sale a tredici goal stagionali. E nel finale Pasalic cala addirittura il tris. Il Liverpool, che non perdeva in casa da più di un anno, ora sarà chiamato all'impresa tra una settimana a Bergamo.

Klopp lascia inizialmente in panchina sia Salah che Luis Diaz, nell'Atalanta c'è De Ketelaere con Scamacca. Il Liverpool prova subito a fare la partita ma la prima grande occasione è per la squadra di Gasperini, con Pasalic che da due passi spara sulla faccia di Kelleher.

Nunez spreca, mentre Elliott è sfortunato e colpisce un doppio legno. Proprio nel momento migliore dei Reds, l'Atalanta trova il vantaggio con Scamacca e la colpevole complicità del portiere avversario.

In avvio di ripresa Klopp opera un triplo cambio gettando nella mischia Salah, Szoboszlai e Robertson ma i Reds non producono più di tanto e anzi subiscono il raddoppio ancora da Scamacca. Nel finale arriva anche il tris di Pasalic.

La Dea è talmente bella che il primo cambio di Gasperini arriva solo al minuto 89. Una notte da sogno, ma è realtà.