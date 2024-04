Lite per battere il rigore sul 4-0 per il Chelsea: la rabbia di Pochettino

I Blues stravincono contro l'Everton ma c'è la macchia di una lite per calciare il rigore del 5-0, Pochettino avvisa tutti: "È l'ultima volta".

Poteva essere una serata finalmente serena per il Chelsea, invece il successo contro l'Everton è stato in parte macchiato da uno spiacevole episodio avvenuto in campo.

Tanto che al termine della partita Mauricio Pochettino è intervenuto in maniera molto dura nei confronti dei suoi giocatori.

Il tecnico del Chelsea non ha apprezzato per nulla quanto accaduto in occasione del rigore che ha poi portato il risultato provvisorio sul 5-0. E d'altronde sarebbe stato difficile il contrario.