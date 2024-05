Lecce-Udinese dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce e Udinese si sfidano per la salvezza nel 36° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Da una parte una squadra un po' più 'tranquilla', dall'altra una che invece è impelagata completamente nella lotta per non retrocedere: Lecce e Udinese si giocano moltissimo nel match valido per il 36° turno di Serie A.

I salentini non sono ancora certi della salvezza, ma il pari di Cagliari ha avvicinato sensibilmente Baschirotto e compagni all'obiettivo; lo stesso non può dirsi per i friulani, reduci dal punto agguantato allo scadere contro il Napoli e costretti a vincere per abbandonare il terzultimo posto.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A (2V, 2N), dopo che aveva perso cinque dei sei precedenti match contro i friulani nel torneo (1V).

Dopo l’1-1 nella gara d’andata dello scorso 23 ottobre, Lecce e Udinese potrebbero pareggiare entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A per la prima volta.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Lecce-Udinese: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.